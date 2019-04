L1 : La bonne affaire pour Dijon, Rennes continue de couler

Dans : Ligue 1, Dijon, Rennes.

Stade Gaston-Gérard.

Dijon - Stade Rennais : 3-2.

Buts : Aguerd (20e), Jeannot (53e), Said (83e) pour Dijon ; Hunou (52e), Niang (63e) pour le Stade Rennais.

Dans un match spectaculaire, le Dijon FCO est finalement venu à bout du Stade Rennais (3-2).

Tout au long de cette première rencontre de la 33e journée de Ligue 1, les deux formations se répondaient tour à tour. Aguerd ouvrait d'abord le score de la tête sur corner (1-0 à la 20e). Après la mi-temps, Hunou égalisait d’une frappe croisée (1-1 à la 52e). Dans la foulée, le DFCO reprenait les devants avec une reprise de volée de Jeannot (2-1 à la 53e), sauf que Niang remettait les compteurs à zéro d’un magnifique retourné (2-2 à la 63e). Mais c’est Said qui offrait finalement la victoire à son équipe en marquant du gauche au terme d’un raid solitaire (3-2 à la 83e).

En enchaînant un deuxième succès en trois matchs (3-2), Dijon met la pression sur Guingamp et Caen, provisoirement relégués à quatre et cinq unités de la place de barragiste. De son côté, le SRFC s’enfonce dans le ventre mou avec ce sixième match de suite sans la moindre victoire en L1. À une semaine de sa finale de Coupe de France contre le PSG, le club breton dit donc plus ou moins adieu à l’Europe via le championnat, à huit unités du Top 5 et de l’OM à cinq journées de la fin.