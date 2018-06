L1 / L2 : La LFP balance et punit les joueurs qui ont parié sur le foot !

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi soir les résultats d’un contrôle effectué auprès des opérateurs de paris sportifs, donnant les noms des footballeurs et membres de staff de clubs professionnels qui ont enfreint les règles en misant sur des matches de foot.

« Réunie le 27 juin 2018, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP et la FFF suite au croisement des fichiers effectué durant la première partie de la saison 2017/2018 avec le concours de l’ARJEL. Il s’agit du huitième croisement de fichiers depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien.

Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explications, la Commission a prononcé les sanctions suivantes :

Concernant les joueurs :



3 matchs ferme

Romain Lejeune (US Créteil)

2 matchs ferme + 1 match avec sursis et 500 euros d’amende avec sursis

Thibault Plisson (LB Châteauroux), Tangui Le Menn (EA Guingamp), Robin Denquin (AS Nancy-Lorraine), Jordan Pinol (Clermont Foot), Alexis Gonzalez Freitas (LB Châteauroux), Yanis Hamache (OGC Nice)

2 matchs ferme + 1 match avec sursis

Mourad Satli (Red Star)

1 match ferme + 2 matchs avec sursis et 1000 euros d’amende avec sursis

Martin Gneba (Amiens SC)

1 match ferme + 2 matchs avec sursis et 500 euros d’amende avec sursis

Thomas Philippon (LB Châteauroux), Jérémy Iafrate (Nîmes Olympique), Claudy Mbuyi (Stade Lavallois)

1 match ferme + 2 matchs avec sursis

Jonathan Clauss (Quevilly-Rouen)

3 matchs avec sursis + 1500€ d’amende ferme

Mathieu Bodmer (Amiens SC), Benjamin André (Stade Rennais)

3 matchs avec sursis + 1000€ d’amende ferme

Pizitho Digbeu (Bourg en Bresse), Maxime Etuin (FC Lorient)

3 matchs avec sursis + 500€ d’amende ferme

Teddy Teuma (Red Star), Matthieu Huard (Stade Rennais)

3 matchs avec sursis + 150€ d’amende ferme

Lucas Dias (Nîmes Olympique), Moussa Guel (FC Lorient)

3 matchs avec sursis + 500€ d’amende avec sursis

Quentin Deniaud (Clermont Foot), Malcolm Barcola (Olympique Lyonnais), Mathieu Dario (OGC Nice), Teddy Nabab (Toulouse FC), Axel Cheriaux (LB Châteauroux), Hugo Bourin (FC Nantes), Yehia Sabraoui (AC Ajaccio), Badreddine Amrane (Dijon FC)

300 euros d’amende avec sursis :

Clément Etchebar (AS Saint-Etienne)

Concernant les éducateurs :

1000 euros d’amende ferme + 1000 euros d’amende avec sursis

Pierre Aristouy (FC Nantes), Noël Sciortino (Olympique de Marseille)

500 euros d’amende ferme + 500 euros d’amende avec sursis

Yoann Lachor (RC Lens), Jean-Charles Baquet (AC Ajaccio)

1000 euros d’amende avec sursis

Florian Bailleux (RC Strasbourg), Jérôme Hiaumet (Stade Rennais) »