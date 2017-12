L1 : L'OM s'en sort très bien à Montpellier

Dans : Ligue 1, MHSC, OM.

Dans un match assez fermé face à la meilleure défense de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est revenu de Montpellier avec le point du nul (1-1). Un moindre mal à la vue de la physionomie du match et des décisions arbitrales.

Éjecté provisoirement du podium après les succès de l'OL et de Monaco, Marseille devait impérativement s'imposer à Montpellier pour retrouver sa place de dauphin du PSG. Mais suite à un début de match compliqué, l'OM concédait logiquement l'ouverture du score. Profitant d'une faute de main de Mandanda, Sio concluait effectivement un joli mouvement collectif héraultais d'une reprise acrobatique (1-0 à la 29e). Après ce but du MHSC, le club phocéen avait du répondant, et arrachait l'égalisation juste avant la pause. Sur un tir de Sanson, l'arbitre sifflait un penalty discutable pour une faute de Mukiele ou une main d'Hilton, que Thauvin transformait sans trembler (1-1 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le match devenait insipide avec une possession stérile de l'OM jusqu'aux 20 dernières minutes. Le jeu se débridait peu à peu avec plus d'espace de part et d'autre, mais Germain butait sur Lecomte (71e), tout comme Aguilar sur Mandanda (86e)... Et tout le monde en restait finalement là (1-1), malgré un but de Camara refusé pour un hors-jeu pas évident... de Hilton (88e). Avec ce nul, l'OM, qui enchaîne un onzième match de suite sans défaite, reste quatrième avec 32 points, à égalité de l'OL et de Monaco, devant à la différence de buts. De son côté, le MHSC est huitième à cinq unités du Top 5 de la L1.