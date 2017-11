L1 : L'OM s'arrache et repart de Bordeaux avec un nul

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OM.

Lors de cette rencontre historique du championnat de France, l'Olympique de Marseille a arraché le match nul à la toute dernière seconde de jeu face à des Girondins de Bordeaux malheureux (1-1).



Dans un choc entre deux équipes aux trajectoires opposées depuis quelques semaines, Marseille voulait absolument confirmer sa bonne forme du moment pour profiter des faux pas de Monaco à Amiens (1-1) et de l'OL contre le MHSC (0-0). Mais rien n'allait se passer comme prévu puisque l'OM encaissait effectivement un but dès les premières minutes de jeu, comme souvent... Profitant d'une passe en retrait trop molle de Zambo Anguissa, De Préville récupérait la balle, puis crochetait Rami à l'entrée de la surface avant d'envoyer une belle frappe enroulée dans les filets de Mandanda (1-0 à la 3e). Suite à ce premier but de De Préville sous ses nouvelles couleurs bordelaises, l'OM réagissait timidement, sauf que le FCGB était tout proche du break, mais Sankharé manquait de précision (19e)...

Au retour des vestiaires, le club phocéen intensifiait sa domination, mais ni Thauvin (47e), ni Mitroglou (90e) ne réussissaient à tromper Costil... jusqu'à ce que Sanson trouve le chemin des filets sur l'ultime action de la rencontre et un coup-franc tiré par Mandanda (1-1 à la 94e). Avec ce match nul arraché (1-1), l'OM poursuit donc sa bonne série de huit matchs sans défaite en L1, alors que Bordeaux reste sur six rencontres sans victoire. Au classement, l'OM demeure quatrième de la Ligue 1 à un point du podium et de Lyon. Bordeaux, de son côté, est toujours englué autour du Top 10 avec 17 unités après avoir été provisoirement aux portes du Top 5.