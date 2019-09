L1 : L'OM renverse Monaco dans un match de folie !

Dans : Ligue 1, Monaco, OM.

Stade Louis-II.

AS Monaco - Olympique de Marseille : 3-4.

Buts : Ben Yedder (16e sp, 27e), Baldé (75e) pour l'ASM ; Benedetto (39e, 67e), Germain (42e), Payet (61e) pour l'OM.

Mené 0-2 après une demi-heure de jeu, l’Olympique de Marseille a finalement renversé l’AS Monaco dans le choc de la cinquième journée de Ligue 1 (4-3).

Désireux de confirmer l’embellie du moment, le club phocéen débutait de la pire des manières, puisque Ben Yedder ouvrait la marque sur un penalty accordé pour une main de Kamara (1-0 à la 16e). Quelques minutes plus tard, l’international français doublait la mise après une jolie passe de Slimani (2-0 à la 27e). Mais à partir de ce moment-là, la physionomie du match tournait complètement. Et l’OM allait revenir avant la mi-temps grâce à un but de Benedetto au deuxième poteau (2-1 à la 39e), et à une réalisation de la tête de Germain sur un centre de Strootman (2-2 à la 42e).

Au retour des vestiaires, Marseille ne s’arrêtait pas en si bon chemin, et Payet donnait l’avantage aux siens d’une superbe frappe tendue du droit (2-3 à la 61e). Dans la foulée ou presque, Benedetto s’offrait un doublé avec une reprise sur un service en retrait d’Amavi (2-4 à la 67e). La messe semblait dite, mais l’entrant Baldé ne l’entendait pas de cette oreille et réduisait l’écart en force après un caviar de Bakayoko (3-4 à la 75e). Mandanda se montrait ensuite décisif face à Slimani (76e), et Marseille tenait finalement bon jusqu'au bout.

Avec ce succès (4-3), le troisième de suite, l’OM remonte à la quatrième place du championnat, aux portes du podium et à deux unités du leader parisien. Après cinq matchs, Marseille a donc deux points d’avance sur l’OL… et huit sur son adversaire du soir, qui reste avant-dernier avec zéro victoire au compteur.