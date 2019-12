L1 : L'OM renverse Bordeaux et creuse l'écart !

Dans : Ligue 1.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux : 3 à 1.

Buts : Amavi (48e), Sanson (60e) et Radonjic (90e+2) pour l'OM ; Adli (31e) pour le FCGB.

Dominé par les Girondins de Bordeaux en première période, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à renverser la tendance dans un second acte de folie (3-1).

Dans ce choc de la Ligue 1, le club phocéen espérait bien poursuivre sa très bonne série. Mais après une première occasion de Rongier (21e), c’est Bordeaux qui ouvrait la marque par l’intermédiaire d’Adli, qui trompait Mandanda d’une magnifique frappe du droit aux 25 mètres suite à une remise de Maja (0-1 à la 35e). Avant la mi-temps, l’OM se procurait deux opportunités avec Payet (39e) et Sakai (45e+3), sans réussite… Mais dès le retour des vestiaires, Marseille affichait un tout autre visage. Et Amavi égalisait rapidement de la tête sur un joli corner de Payet (1-1 à la 48e). Quelques minutes plus tard, Sanson donnait ensuite l’avantage à son équipe d’un coup de canon, en profitant pleinement d’une erreur de relance d’Otavio (2-1 à la 60e). Après ce but, Rongier (66e), Sanson (73e) et Payet (80e) disposaient de la balle de break, mais c'est Radonjic qui tuait finalement le suspense après un caviar de Rongier (3-1 à la 92e).

Grâce à cette sixième victoire de suite (3-1), l’OM conforte encore un peu plus sa place de dauphin du PSG en championnat. Avec 34 points en 17 journées, Marseille dispose désormais de six longueurs d’avance sur son premier poursuivant, le LOSC. Les Girondins, de leurs côtés, sont cinquièmes avec 26 unités, après cette première défaite depuis le 26 octobre dernier.