L1 : L'OM plus fort que Monaco, Jardim craque

Dans : Ligue 1, OM, Monaco.

Ce dimanche soir, l'AS Monaco recevra l'Olympique de Marseille à Louis II pour un match qui s'annonce spectaculaire. L'opposition entre les deux formations a toujours donné lieu à de superbes rencontres et ces dernières années le club de la Principauté a souvent fait très mal à l'OM, personne n'ayant oublié le 6-1 de l'été dernier. Alors, quand on fait de Marseille le favori pour ce choc de la 4e journée, Leonardo Jardim a tendance à s'étouffer.

« Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que nous sommes plus faibles. Ces dernières années, nous avons fait de bons matches face à Marseille et nous avons gagné beaucoup de fois, je ne me souviens plus combien nous comptons de victoires sur les cinq dernières années. Cette année, j’ai vu à la télé que la cote était favorable à Marseille. Je ne comprends pas. Ça fait cinq années que nous gagnons contre l’OM à la maison, mais les gens pensent autrement… Ce n’est pas une motivation supplémentaire, ça m’énerve, c’est juste une constatation par rapport aux faits », fait remarquer l'entraîneur de l'AS Monaco, qui espère que son équipe continuer à perpétuer cette tradition favorable au club de la Principauté.