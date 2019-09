L1 : L'OM met l'OL au tapis avec ce contrat à 13,7 ME

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

Il y a un an, l’Olympique de Marseille a changé d’équipementier en larguant Adidas pour Puma.

Et si dans un premier temps, les supporters ont mal vécu ce changement, il semblerait que désormais, tout le monde s’y retrouve dans la cité phocéenne. Aussi bien les supporters avec des maillots plutôt jolis esthétiquement que les comptables de l’actuel 4e de Ligue 1. Car selon les informations de Sportune, l’Olympique de Marseille a tout simplement signé, avec Puma, le deuxième contrat le plus important de France au niveau des équipementiers avec un accord à hauteur de 13,7 ME par an.

Un contrat juteux qui doit réjouir Jacques-Henri Eyraud. D’autant qu’en parallèle, un club comme Lyon qui obtient de meilleurs résultats depuis plusieurs saisons, est moins bien loti. En effet, le média spécialisé nous apprend que l’Olympique Lyonnais perçoit 10,4 ME par an de la part d’Adidas, équipementier avec lequel il a récemment prolongé. Sans surprise, c’est le PSG qui est le club Français bénéficiant du contrat le plus important avec environ 158 ME par an versés par Nike. Ce qui en fait le quatrième club européen dans ce domaine derrière Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone.