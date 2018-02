L1 : L'OM éteint Bordeaux et met l'OL à distance

Dans : Ligue 1, OM, Bordeaux, OL, Monaco.

Dans un choc historique de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille est tranquillement venu à bout des Girondins de Bordeaux dans un Vélodrome bien chaud (1-0), grâce à un but de Thauvin.

Suite au large succès de Monaco contre Dijon vendredi (4-0), Marseille devait impérativement répondre du tac au tac pour ne pas être distancé dans la course à la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Et l'OM était une nouvelle fois présent, puisqu'après des occasions d'Amavi (8e) et de Zambo Anguissa (23e), c'est l'inévitable Thauvin qui ouvrait la marque de la tête sur un corner millimétré de Payet (1-0 à la 35e).

Logiquement en tête face à de timides Bordelais, les Olympiens tentaient ensuite de mettre le but du break après la pause, mais Sanson butait sur Costil (58e, 90+2e). Qu'importe puisque l'invincible marseillais fait tomber pour la première fois le Bordeaux de Gustavo Poyet (1-0). Grâce à ce court, mais très précieux succès, l'OM profite donc pleinement du faux pas dominical de l'OL à Lille (2-2) pour conforter sa troisième place en L1 avec 55 points, soit à une unité du dauphin du PSG et six longueurs devant Lyon. De son côté, Bordeaux s'éloigne du Top 5.