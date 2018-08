L1 : L'OM et l'OL au tapis, le PSG champion, Domenech et Riolo jubilent

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG, Monaco.

Au soir de la deuxième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà en tête du championnat de France avec six points, juste devant Nîmes, auteur d'un véritable exploit face à l'Olympique de Marseille (3-1). Ce dimanche soir, le club phocéen a effectivement vécu un premier accroc contre un promu, deux jours après la chute de son rival lyonnais à Reims (0-1), un autre promu en L1. Deux défaites qui font tâche, et qui font surtout réagir les spécialistes.

Raymond Domenech en tête. « L’OL, l’OM battus. Et Monaco accroché. Le PSG leader avec une équipe 1 bis. On connaît déjà le champion... », a lancé, sur Twitter, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui est ensuite suivi par Daniel Riolo. « L’OL et l’OM perdent contre des promus. J’espère que c’est pas à cause du blé du PSG qui fausse tout... », a balancé le journaliste, qui estime donc Marseille et Lyon, respectivement neuvième et dixième à trois unités de Paris, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-même.

