L1 : L'OM est trop solide, Grégory Schneider prive l'OL d'une nouvelle remontada

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Dimanche prochain au Groupama Stadium, l’Olympique de Marseille affrontera Lyon en clôture de la 6e journée.

Un choc qui peut déjà avoir son importance en Ligue 1 puisque l’équipe de Rudi Garcia compte à l’heure actuelle trois points d’avance sur celle de Bruno Genesio. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Grégory Schneider est revenu sur cette lutte entre les deux Olympiques, qui ambitionnent tous les deux de terminer derrière le Paris Saint-Germain cette saison. Mais pour le chroniqueur de l’Equipe du soir, un certain faussé est (déjà) en train de se creuser entre l’OL et l’OM…

« Après les cinq premières journées, je pense qu'on peut quand même faire un premier bilan. Et quand je vois les matchs de Monaco, Lyon et Marseille, il y a des choses qui me parlent. J'ai beaucoup de mal à penser que Marseille va se rater tous les week-ends. Ils surfent sur leur stabilité et leur constance, ils sont portés par des joueurs très forts. Tous les points pris creusent un écart qui sera compliqué de combler. Lyon ne réussiera pas le même coup tous les ans » a-t-il confié, un brin inquiet pour la suite de la saison de l’Olympique Lyonnais. A l’évidence, on y verra beaucoup plus clair après le match de dimanche soir, qui pourrait provoquer bien des remous dans la capitale des Gaules en cas de succès de l’OM.