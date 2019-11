L1 : L'OM de Payet enterre l'OL de Rudi Garcia !

Dans : Ligue 1.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 2-1.

Buts : Payet (18e sp, 39e) pour l'OM ; Dembele (59e) pour l'OL.

Expulsion : Alvaro Gonzalez (64e) pour l'OM.

Dans un match électrique à souhait, l’Olympique de Marseille s’est défait de l’Olympique Lyonnais, à 10 contre 11, grâce à un doublé de Dimitri Payet (2-1).

Quoi de mieux qu’un Olympico pour conclure la 13e journée de Ligue 1. En première période, ce choc entre prétendants au podium tournait à l’avantage de Marseille. Après un bel arrêt de Mandanda (3e), l’OM obtenait un penalty pour une main de Thiago Mendes dans la surface lyonnaise (13e). Cinq minutes plus tard, après des échauffourés, et notamment une claque de Benedetto sur Dubois non sanctionnée, Payet le transformait plein de sang froid pour ouvrir la marque (1-0 à la 18e). Le meneur de jeu de l’OM doublait ensuite la mise en trompant Lopes d’un tir croisé à ras de terre après un service de Lopez, et au terme d’une action qu’il a lui même lancé en récupérant un ballon dans les pieds de Traoré (2-1 à la 39e).

Au retour des vestiaires, le match changeait complètement de physionomie autour de l’heure de jeu. Dembele réduisait d’abord l’écart de la tête sur un joli centre de Traoré, en profitant pleinement d’un relâchement phocéen (2-1 à la 59e). Puis le fautif Alvaro écopait d’un carton rouge direct pour une faute sur Dembele en tant que dernier défenseur (64e). En infériorité numérique, l’OM faisait le dos rond… jusqu’au bout (2-1), malgré la grosse occasion de Terrier (90e). Grâce à cette deuxième victoire de suite en L1, sa première contre l’OL depuis 2014, l’OM grimpe de sept rangs et devient le dauphin du PSG avec ses 22 points. Six unités derrière, l’OL, qui subit son premier revers en L1 sous les ordres de Rudi Garcia, est quatorzième du championnat, bien loin de ses ambitions...