L1 : L’OL surreprésenté dans le onze des flops

Après une demi-saison et 19 journées, un premier bilan peut être tiré de cette saison 2018-2019 en Ligue 1. Avec des tops, mais aussi des flops...

Ces derniers jours, les suiveurs du championnat de France sortent tous leur équipe-type de la première partie de saison. Si certains joueurs mettent tout le monde d’accord dans le mauvais sens du terme en L1, d’autres ne font pas l’unanimité positive. C’est donc pour cette raison que RMC a décidé de sortie son « onze des flops de la mi-saison ». Dans celui-ci, la lanterne rouge toulousaine est forcément représentée, avec Reynet et Saïd. Mais la formation la plus représentée est l’AS Monaco (Aguilar, Maripan, Fabregas, Martins), devant… l’Olympique Lyonnais, qui place trois joueurs dans la pire équipe de la fin d’année 2019.

« Marcelo paye surtout ses déboires avec les supporters de l’OL et la perte de sa place de titulaire au profit de Joachim Andersen. Recruté par Lyon cet été, Youssouf Koné a manqué plusieurs rencontres en raison d’un léger coup de tête à Andy Delort avant de se blesser pour de longues semaines début décembre. Au milieu, Thiago Mendes et Ander Herrera se disputait une place dans l’entrejeu et le Lyonnais l’a emporté à cause du montant payé par les Gones pour le recruter. Arraché contre 22 millions d'euros n’a pas encore eu le rendement espéré avec le club du président Aulas », a écrit le média national, qui prouve bien que le départ de l’OL a été catastrophique, avec une douzième place à douze points de l’OM à la trêve.