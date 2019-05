L1 : L'OL humilie l'OM au Vélodrome !

Dans : Ligue 1, OM, OL.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 0-3.

Buts : Cornet (24e, 86e), Dembélé (84e) pour l'OL.

Expulsion : Caleta-Car (67e) pour l'OM.

Dans un Olympico pas si décisif que cela dans la course à l’Europe, l’Olympique Lyonnais a tout simplement corrigé l’Olympique de Marseille (0-3).

Suite à la défaite de l'ASSE, le club rhodanien disposait d’une très belle opportunité pour asseoir sa place sur le podium. Et après deux premiers arrêts décisifs de Lopes (5e, 17e), Cornet mettait son équipe dans le droit chemin en ouvrant le score de près du droit en face-à-face avec Mandanda après avoir résisté à Kamara (0-1 à la 24e). Suite à ce but, Depay loupait deux fois la balle du break (30e, 41e).

Au retour des vestiaires, Balotelli (48e), Gustavo (58e, 62e), Sakai (62e) et Ocampos (62e) poussaient pour l’OM, mais Lopes était infranchissable. Le carton rouge de Caleta-Car pour une faute en tant que dernier défenseur sur Terrier (67e) plombait l’OM, qui finissait par encaisser un deuxième but, celui de Dembélé, auteur d’une frappe croisée suite à un service de Ndombele (0-2 à la 84e). En fin de match, Cornet alourdissait encore un peu plus l’écart (0-3 à la 86e). Avec cette victoire (0-3), Lyon prend quatre points d’avance sur l’ASSE à deux journées de la fin du championnat, alors que Marseille dit définitivement adieu à la Coupe d’Europe...