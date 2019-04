L1 : L'OL gagne en se faisant peur et met la pression sur l'ASSE

Dans : Ligue 1, OL, SCO.

Groupama Stadium.

OL - Angers : 2-1.

Buts : Memphis Depay (14e), Terrier (39e) pour l'OL ; Tousart csc (89e) pour Angers.

Une semaine après l’annonce du départ de Bruno Genesio, l’Olympique Lyonnais a simplement assuré l'essentiel face au SCO Angers (2-1).

Suite à deux défaites consécutives en L1, l’OL devait impérativement se relancer pour ne pas dire adieu à la deuxième place tout en sauvegardant son podium. Ce qui allait être le cas. Puisque Memphis Depay ouvrait rapidement la marque en gagnant son face-à-face avec Butelle sur une ouverture en profondeur d’Aouar (1-0 à la 14e). Terrier doublait ensuite la mise du droit après une nouvelle passe décisive d’Aouar (2-0 à la 39e).

Au retour des vestiaires, Lyon tentait de se mettre à l’abri avec Tete (48e), Depay (58e), Cornet (60e, 62e, 85e) ou Terrier (62e, 75e), mais Butelle était en état de grâce. En fin de match, l’OL se faisait peur à cause d’un but contre son camp de Tousart, qui marquait dans son but après une erreur de relance de Lopes (2-1 à la 89e). Sans conséquence sur le résultat final (2-1). Avec ce succès, le premier du mois d’avril, Lyon consolide sa troisième place en championnat, à cinq points du LOSC et six unités devant l’ASSE, mais avec un match en plus.