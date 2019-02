L1 : L'OL fait encore tomber le PSG !

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Groupama Stadium.

OL - PSG : 2-1.

Buts : Dembélé (33e) et Fekir (49e sp) pour l'OL ; Di Maria (7e) pour le PSG.

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, l'Olympique Lyonnais a réussi l'exploit de faire chuter le Paris Saint-Germain (2-1).

Ce match dégageait une odeur européenne, à quelques jours seulement de la reprise de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce duel au sommet a bel et bien eu lieu. Après un bon départ, le PSG ouvrait la marque grâce à un tir croisé de Di Maria, bien servi par Draxler après une perte de balle d'Aouar dans l'axe (0-1 à la 7e). Suite à ce but parisien, Areola se mettait en évidence avec plusieurs parades de grande classe (18e, 20e, 24e, 30e). Mais le portier francilien se faisait avoir après la demi-heure de jeu en glissant sur un centre de Dubois, que Dembélé reprenait de la tête juste devant lui (1-1 à la 33e).

Avant la pause, Denayer sauvait les siens sur sa ligne d'une tête plongeante (43e). Le tournant du match, puisque directement au retour des vestiaires, l'OL obtenait un penalty pour une faute de Thiago Silva sur Dembélé (48e). Sans trembler, Fekir transformait en prenant Areola à contre-pied (2-1 à la 49e). Par la suite, Lopes se montrait décisif pour Lyon (52e), puis Dembélé loupait la balle du break face à Areola (85e). Mais c'était finalement sans conséquence pour l'OL, puisque le score en restait là.

Grâce à ce nouveau succès XXL contre Paris (2-1), le troisième en quatre matchs au Groupama Stadium, l'OL revient à trois longueurs du LOSC et confirme son statut dans les grands matchs. Paris, de son côté, garde bien entendu la tête de la Ligue 1 avec 10 unités d'avance sur Lille, et deux matchs en moins. Mais cette première défaite de la saison en championnat n'est pas forcément rassurante à neuf jours du huitième de finale aller de la C1 contre Manchester United.