L1 : L'OL et Rudi Garcia ont gagné, Lyon respire !

Dans : Ligue 1.

Cette soirée de Ligue 1 n'a pas été riche en buts, avec seulement cinq réalisations, mais elle a surtout été marquée la victoire de l'OL, la première de Rudi Garcia avec les Gones.

Après huit matchs sans victoire en Ligue 1, l'OL s'est emparé des trois points ! Trois jours après la défaite en Ligue des champions face à Benfica les Lyonnais ont relevé la tête avec la première victoire de Rudi Garcia, face à Metz, 2-0. Capitaine du soir, Memphis Depay a montré la voie à suivre avant de voir Moussa Dembele doubler la mise sur penalty. Un succès qui était attendu depuis la fin du mois d'août et la victoire face à Angers, 6-0. Grâce à cette victoire, les Lyonnais remontent à la douzième place du classement, et se retrouvent désormais à cinq points du troisième, Lille. C'est surtout la manière la plus évidente de se sortir de la crise qui couvait.

Dans les autres matchs de ce multiplex du samedi soir, deux équipes continuent d'inquiéter, Nice, défait à Strasbourg 1-0, et Dijon, battu par Brest 2-0. Avec cette nouvelle défaite les Dijonnais restent lanterne rouge du championnat avec deux points de moins que Metz. Pas de but lors des deux autres rencontres de la soirée, Montpellier - Angers, et Reims - Nîmes. Des Nîmois qui se retrouvent désormais dix-huitièmes de Ligue 1.