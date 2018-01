L1 : L'OL et Memphis Depay font chuter le PSG !

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Dans le choc de la 22e journée de Ligue 1 entre les deux meilleures équipes françaises du XXIe siècle, l'Olympique Lyonnais est venu à bout du Paris Saint-Germain grâce à un but inscrit par Memphis Depay à la dernière seconde de jeu (2-1).

Suite aux victoires de l'OM et de Monaco un peu plus tôt dans le week-end, l'OL n'avait pas d'autre choix que de faire un résultat contre Paris pour rester sur le podium. Rien de simple face au leader incontesté, mais les Gones débutaient la rencontre de la meilleure des manières, puisque Fekir ouvrait la marque d'un coup-franc direct, profitant d'une erreur de placement d'Areola (1-0 à la 2e). Après ce premier but, Lopes sauvait les siens à plusieurs reprises face à Di Maria (8e), Cavani (12e), et Morel (18e)... avant de blesser Mbappé sur une intervention aérienne violente (32e). Malgré la sortie sur civière de son attaquant français (36e), le PSG remontait la pente, et Kurzawa égalisait même juste avant la mi-temps d'une magnifique reprise sur un centre de Dani Alves, après une contre-attaque parisienne (1-1 à la 45+4e).

Au retour des vestiaires, le club de la capitale repartait tambour battant... avant de subir le carton rouge de Dani Alves, qui était expulsé par Monsieur Turpin pour un tacle sur Ndombélé et une provocation vers l'arbitre (57e). Suite à ce nouveau fait de jeu marquant, le match baissait un peu en intensité. Lyon disposait ensuite de plusieurs balles de match, avec Mariano Diaz (63e), Rafael (79e), et Cornet (85e)... mais c'est finalement l'entrant Memphis Depay qui offrait la victoire à Lyon d'une frappe lointaine au bout du temps additionnel (2-1 à la 90+4e).

Avec ce succès (2-1), l'OL remonte à la deuxième place de la Ligue 1 avec ses 48 points, à huit longueurs du PSG, qui se met donc la pression avant son choc contre le Real en Ligue des Champions en perdant son deuxième match de la saison en L1 à Lyon.