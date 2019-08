L1 : L'OL devant l'OM, Pierre Ménès mise son salaire

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, ASSE.

Vendredi, la Ligue 1 reprend ses droits avec un premier choc qui opposera Lyon à l’AS Monaco au Stade Louis II.

Assurément, le club rhodanien figure parmi les favoris pour titiller le Paris Saint-Germain. Mais selon Pierre Ménès, il n’y aura pas de surprise pour le titre à l’issue de la saison puisque le consultant de Canal Plus a pronostiqué une deuxième place pour les Gones. En revanche, le journaliste voit bien une surprise pour le troisième strapontin du podium avec l’ASSE devant Marseille ou Monaco.

« Dauphin du PSG ? Je dirais Lyon parce que le recrutement est assez intéressant. Et puis surtout, les adversaires de Lyon se sont moins bien renforcés que l’OL. Donc pour le podium, je suis un dingo, je dirais Paris premier, Lyon deuxième et en troisième position je vais me mouiller, je vais dire l’AS Saint-Etienne. Je vois Marseille quatrième » a indiqué le journaliste dans une vidéo publiée par Unibet. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera en mai 2020 avec le classement final de la saison de Ligue 1, laquelle est bien trop indécise pour être certain des positions de clubs tels que Marseille ou Lyon.