L1 : L'étonnante pub de Memphis Depay pour la Ligue 1

Ces derniers temps, le niveau de jeu du championnat de France est clairement critiqué par certains suiveurs.

Il faut dire que la Ligue 1 est à deux vitesses. Seul, loin devant, le Paris Saint-Germain survole les débats. Et derrière, le ventre mou est de plus en plus large, sachant qu’après 11 journées, il n’y a que huit points d’écart entre le deuxième et la zone rouge. Une homogénéité souvent avancée pour démonter la L1, les performances des clubs français en Coupes d’Europe, hormis le PSG, n’aidant pas la mauvaise réputation actuelle. Malgré tout, vu de l’intérieur, le championnat de France est tout de même bien vu, comme l’explique Memphis Depay.

« Je pense que la Ligue 1 est sous-cotée. Les gens ne savent pas à quel point le niveau est élevé ici. Dans certaines équipes, les joueurs sont vraiment très physiques, très rapides. Il y a également beaucoup de talents français qui vont renforcer les championnats étrangers, comme en Premier League, qui signent dans des grands clubs, mais qui ont été formés et ont débuté en Ligue 1. Depuis que je suis arrivé il y a quelques saisons, la Ligue 1 s’est améliorée. Les clubs font du bon boulot », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, l’attaquant de l’OL, qui ne cesse pourtant de clamer ses envies d’ailleurs, dans l’objectif d’intégrer l’effectif d’un « grand club » européen.