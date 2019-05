L1 : L'échec de trop pour l'OM à Strasbourg

Dans : Ligue 1, RCSA, OM.

La Meinau.

RCSA - OM : 1-1.

Buts : Lala (65e) pour le RCSA ; Germain (47e) pour l'OM.

En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois échoué contre Strasbourg (1-1).

Une semaine après la cuisante défaite contre Nantes, le club phocéen n’avait plus du tout le droit à l’erreur dans la course à l’Europe. Sauf qu’au terme d’une triste première période, seulement marquée par un arrêt de Sels sur Gustavo (27e), l’OM rentrait bredouille (0-0 à la 45e). Mais dès la reprise, Marseille ouvrait le score avec Germain (0-1 à la 47e), qui marquait du droit après une belle séquence de jeu lancée par Balotelli et prolongée par Sakai. Et pourtant, suite au poteau de Caleta-Car (50e), l’OM retombait dans ses travers et encaissait finalement l’égalisation de Lala (1-1 à la 65e), qui trompait Mandanda après un double arrêt du gardien marseillais sur un penalty de Martin, concédé par Rami, et un tir de Thomasson.

Avec ce nul (1-1), Marseille remonte à la cinquième place du championnat, à quatre points de l’ASSE et à sept unités du podium. Autant dire que le club phocéen a plus ou moins laissé filer ses dernières illusions européennes, alors que son adversaire alsacien, installé dans le ventre mou de la L1, ira, lui, en Europa League grâce à son succès en Coupe de la Ligue.