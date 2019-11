L1 : L'ASSE sur le podium, Montpellier fait le show

Dans : Ligue 1.

Nantes - ASSE : 2-3

Buts : Blas (14e), Louza (26e) pour Nantes ; Trauco (22e), Bouanga (34e, 67e) pour l’ASSE

Montpellier – Toulouse : 3-0

Buts : Laborde (43e), Le Tallec (59e), Savanier (75e) pour Montpellier

Dans une rencontre très spectaculaire, Saint-Etienne a fait le gros coup de la 13e journée de L1 en s’imposant à Nantes (2-3). Dans le même temps, Montpellier a étrillé Toulouse (3-0).

La grosse affiche de l’après-midi en France, c’est à La Beaujoire qu’elle se jouait et elle n’a pas déçu. En effet, Nantes et l’ASSE se sont livrés un duel explosif. Dès le quart d’heure de jeu, les locaux ouvraient le score par Blas (14e, 1-0) mais Trauco permettait aux Verts de rapidement revenir (22e, 1-1). Les rebondissements étaient nombreux puisque Blas, passeur sur le premier but, inscrivait le second but de Nantes (26e, 2-1). Mais comme ce match avait basculé dans la folie, Saint-Etienne revenait une seconde fois grâce à l’homme en forme, à savoir Bouanga (34e, 2-2). Le Gabonais, en seconde période, permettait aux Verts de l’emporter (67e, 3-2) et de se hisser sur le podium en attendant OM-OL.

Dans l’autre match, le suspense était bien moins présent puisque Montpellier, qui pensait avoir ouvert le score par Delort en début de match, faisait la différence avant la mi-temps par Laborde (43e, 1-0) avant que Le Tallec (59e, 2-0) puis Savanier pour son premier but au MHSC (75e, 3-0) ne marquent et permettent à Montpellier d’acquérir un succès sans trembler.