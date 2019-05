L1 : L'ASSE renverse Monaco et met une pression folle à Lyon !

Dans : Ligue 1, Monaco, ASSE, OL.

Stade Louis II

Monaco – ASSE : 2-3

Buts : Martins (18e) et Vinicius (90e) pour Monaco ; Ballo-Touré (csc 59e), Cabella (71e) et Nordin (80e) pour l’ASSE

Après les matchs nuls de l’OM et de Montpellier et en attendant le choc Lyon-Lille, Saint-Etienne a réalisé le gros coup en s’imposant à Monaco (2-3).

En déplacement à Monaco ce dimanche après-midi, Saint-Etienne avait une occasion en or de prendre le large devant Marseille et Montpellier. Mais la rencontre débutait très mal pour les Verts, qui concédaient logiquement l’ouverture du score de Monaco par Gelson Martins peu après le premier quart d’heure (18e, 1-0). Les hommes de Leonardo Jardim, dominateurs, avaient d’autres occasions mais manquaient le break à l’image de Glik, qui trouvait la barre de Ruffier.

En seconde mi-temps, les Verts relevaient peu à peu la tête. Mais c’est sur un cadeau monégasque qu’ils parvenaient à revenir au score, sur un but contre son camp du malheureux Ballo-Touré (59e, 1-1). Dix minutes à peine plus tard, Beric, remplaçant au coup d’envoi était à l’origine du but magnifique inscrit par Cabella (71e, 2-1). Et comme si cela ne suffisait par pour Monaco, le petit Nordin s’élevait plus haut que tout le monde dans les airs pour smacher une tête magnifique qui trompait Sy, lequel avait remplacé Subasic (80e, 3-1). En fin de match, Vinicius réduisait le score (90e, 2-3) mais c’était trop tard pour Monaco. Au classement, l’ASSE prend la troisième place en attendant le choc Lyon-Lille. Et prend surtout sept points d’avance sur Montpellier et Marseille !