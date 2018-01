L1 : Saint-Etienne renoue avec la victoire, et c'est un miracle !

Dans : Ligue 1, ASSE, TFC.

Dans un duel de malades, Saint-Etienne s’est imposé face à Toulouse (2-0) à Geoffroy-Guichard grâce notamment à un Jessy Moulin décisif à plusieurs reprises.

Dès les premières minutes de la partie, ce sont les hommes de Pascal Dupraz, absent à Saint-Etienne ce dimanche pour raisons médicales, qui se montraient dangereux. Gradel (2e) puis Somalia (20e) étaient les premiers à buter sur Moulin. Ancien joueur de l’ASSE, l’international ivoirien se montrait de nouveau dangereux peu avant la pause (41e), mais le remplaçant de Ruffier continuait d’assurer le spectacle. A la surprise générale, l’ASSE menait finalement grâce à un pénalty obtenu par Bamba et transformé par Beric (44e, 1-0).

Diousse délivre l'ASSE au bout du suspense

Le second acte était également dominé par Toulouse, mais Saint-Etienne était dangereux par l’intermédiaire d’Hamouma, qui manquait le break de peu (48e). Plus en jambe, le TFC pensait avoir égalisé, mais le but de Jullien était refusé pour hors-jeu à quelques minutes de la fin du match (85e). Finalement, une contre-attaque éclaire de l’ASSE permettait à Jean-Louis Gasset de souffler et Diousse inscrivait son premier but en L1 après un beau travail de Bamba (87e, 2-0). Comme Bordeaux samedi, l’ASSE respire enfin avec une avance de quatre points sur la zone rouge. Ouf, enfin, doivent se dire les supporters stéphanois…