L1 : L'ASSE rechute brutalement à Reims !

Dans : Ligue 1.

Reims bat l’ASSE à Auguste-Delaune : 3-1

Buts pour Reims : Oudin (10e), Dia (67e), Doumbia (90e)

But pour l'ASSE : Hamouma (59e)

Battu par Rennes il y a deux semaines, Saint-Etienne avait repris sa marche en avant en étrillant Nice mercredi. Mais ce dimanche, les Verts ont rechuté sur la pelouse de Reims (3-1).

En confiance après une belle victoire 4-1 face à Nice en milieu de semaine, l’ASSE se présentait à Reims avec l’ambition de débuter une nouvelle série. Mais très rapidement, les choses se compliquaient pour les hommes de Claude Puel car avant même le quart d’heure de jeu, Oudin ouvrait le score d’une belle bicyclette pour Reims (10e, 1-0). Les Verts tentaient de réagir mais ni Boudebouz (16e) ni Honorat (21e) ne parvenaient à égaliser avant la mi-temps.

Après le repos en revanche, tout se décantait pour Saint-Etienne. A peine entré en jeu, Hamouma trompait Rajkovic d’un joli tir croisé du pied gauche (59e, 1-1). Logiquement, les visiteurs tentaient de forcer la décision pour s’imposer sur la pelouse de Reims. Mais les partenaires du capitaine Abdelhamid avaient de la ressource, et parvenaient à reprendre l’avantage dix minutes plus tard grâce à une belle tête décroisée de Dia (67e, 2-1). Solide défensivement, Reims ne concédait plus rien ensuite à l’ASSE et inscrivait même un ultime but dans les dernières minutes par l’entrant Doumbia (90e, 3-1). Au classement, Saint-Etienne fait du surplace (7e) tandis que Reims, qui compte encore un match de retard à Amiens, remonte à la 8e position.