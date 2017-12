L1 : Encore buteur, Balotelli enfonce Bordeaux dans la crise

Dans : Ligue 1, OGCN, Bordeaux.

Au terme d’une rencontre plutôt animée, Nice a confirmé sa belle forme du moment en enfonçant Bordeaux dans la crise grâce à son arme fatale, Mario Balotelli (1-0).

En plein doute, Bordeaux se présentait à l’Allianz Riviera avec une défense à cinq. Un dispositif plutôt solide en début de match et qui permettaient même aux Girondins de se montrer dangereux par l’intermédiaire du très offensif Sabaly (21e). En fin de première mi-temps, l’arrière-garde de Bordeaux montrait des signes de fébrilité et Plea frappait de peu au-dessus (30e). Six minutes plus tard, Balotelli profitait d’une belle remise de Lees-Melou pour ouvrir le score devant Prior (36e, 1-0). A la pause, Bordeaux était mené mais la belle frappe de Plasil (40e) pouvait laisser des regrets au club aquitain.

Malcom sonne la révolte, mais trop tard...

En seconde période, Bordeaux était longtemps sans réaction et aurait pu s’incliner plus lourdement, mais Dante (54e) puis Lees-Melou (58e) étaient trop imprécis pour tromper Prior. L’entrée de Malcom (trop juste pour débuter) redonnait du dynamisme à l’attaque des Girondins, mais pas suffisamment pour égaliser. En fin de match, ce sont même les hommes de Lucien Favre qui étaient les plus proches de marquer mais Plea frappait à côté du but de Benitez (90e).

Au classement, Nice poursuit son incroyable remontada et se retrouve désormais 6e du classement devant Rennes. La situation est beaucoup moins rose pour Bordeaux, 15e de Ligue 1 à égalité de points avec Saint-Etienne et à seulement 2 points de la zone rouge…