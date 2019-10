L1 : Du spectacle et des buts, Nîmes accroche Lille

Dans : Ligue 1, LOSC, Nîmes.

Lille - Nîmes : 2-2

Stade Pierre Mauroy

Buts : Rémy (12e), Osimhen (80e) pour Lille ; Ripart (45e sp), Denkey (71e) pour Nîmes

Dans une rencontre très ouverte et spectaculaire, Lille a concédé le match nul face à Nîmes au Stade Pierre Mauroy (2-2). Et cela aurait pu être pire…

Tout débutait pourtant de la meilleure des façons pour les hommes de Christophe Galtier, qui parvenaient à ouvrir le score avant le quart d’heure de jeu par Rémy (12e, 1-0). Malgré l’ouverture du jeu précoce des Nordistes, Nîmes ne refusait pas le jeu. Et les efforts des Crocos allaient payer avec une égalisation arrachée au bout du temps additionnel de la première mi-temps par Ripart, sur penalty (45e, 1-1).

Après le repos, les occasions étaient nombreuses et la rencontre, très ouverte était extrêmement indécise. Profitant de l’inefficacité du LOSC, Nîmes inscrivait un deuxième but par l’intermédiaire de Denkey (71e, 2-1). Les partenaires de Lucas Deaux pensaient bien tenir une victoire de gala à Lille, mais les Dogues s’en remattaient au phénoménal Osimhen (80e, 2-2) pour égaliser. Malgré plusieurs situations chaudes dans les arrêts de jeu, Lille ne parvenait pas à marquer le but du 3-2. Au classement, le LOSC est cinquième à un point du troisième, Nantes.