L1 : Dijon sur le podium, Monaco bute sur Lille

Lors du deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, Dijon est monté sur le podium, Montpellier et Rennes ont retrouvé le chemin de la victoire, alors que Monaco a été accroché par le LOSC.

Après sa victoire contre Montpellier, Dijon enchaîne à domicile en battant un FC Nantes impuissant et réduit à 10 (2-0). Grâce à un doublé de Tavares, le DFCO grimpe donc au deuxième rang du championnat, derrière le PSG. De son côté, le MHSC lance sa saison en gagnant à Amiens pour la première fois de son histoire (1-2), avec notamment un missile de Mollet. Rennes glane aussi ses premiers points face à Angers (1-0) par l'intermédiaire du très attendu Sarr.

Pour le reste, Nice repart de Caen avec le point du nul (1-1), malgré l'ouverture du score de la recrue normande Bammou. Un moindre mal pour Vieira, qui remercie le jeune Ganago. Et dans le dernier match du soir, Monaco et Lille se séparent, malgré un penalty de Falcao arrêté par Maignan, sur un score nul et vierge (0-0), qui laisse les deux formations au cœur du Top 5 avec leurs quatre unités, en attendant notamment le match de l'OM à Nimes dimanche.