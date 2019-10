L1 : Di Maria, Mbappé et Icardi régalent, le PSG en profite à Nice

Dans : Ligue 1, OGCN, PSG.

Allianz Riviera.

OGC Nice - Paris Saint-Germain : 1-4.

Buts : Ganago (67e) pour Nice ; Di María (15e, 21e), Mbappé (88e), Icardi (91e) pour le PSG.

Expulsions : Cyprien (74e), Hérelle (76e) pour Nice.

Lors du retour de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l’OGC Nice grâce à Di Maria, Mbappé et Icardi (4-1).

Avant son match de Ligue des Champions à Bruges, le club de la capitale devait impérativement enchaîner en championnat. Ce qui allait être le cas à Nice. Puisqu’après un triple arrêt de Benitez (3e), Di Maria ouvrait le score en remportant son face-à-face avec le gardien argentin sur une ouverture d’Icardi (0-1 à la 15e)... avant de doubler la mise sur un lob astucieux après un service de Meunier (0-2 à la 21e). Paris était alors à l'abri, mais sur une grossière erreur du duo Marquinhos-Kimpembe, Ganago relançait le suspense (1-2 à la 67e). Mais Cyprien (74e) puis Hérelle (76e) plombaient leur équipe en recevant un carton rouge, l’un pour un deuxième jaune surprenant pour protestation, et l’autre pour une claque sur Paredes... À 9 contre 11, Nice finissait par plier, et Mbappé marquait donc pour son retour (1-3 à la 88e), et délivrait un caviar pour Icardi (1-4 à la 91e).

Grâce à cette troisième victoire de suite (4-1), le PSG accentue son avance en tête de la Ligue 1, avec provisoirement cinq points d’avance sur Nantes. De son côté, Nice, qui reste sur quatre matchs sans succès, pourrait descendre dans la deuxième partie de tableau à l’issue de cette 9e journée. Sale soirée pour Jim Ratcliffe...