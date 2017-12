L1 : Daniel Riolo détruit la goal-line technology sans scrupules

Dans : Ligue 1.

Son absence lors du match Rennes-OM en Coupe de la Ligue mercredi avait provoqué une énorme polémique à cause d’un but accordé puis refusé à Benjamin André. Samedi soir, la goal-line technology était bien présente pour la rencontre opposant Troyes à Amiens. Et pourtant, François Letexier (26 ans) a été confronté à un gros problème puisque sa montre a vibré alors que le ballon n’avait absolument pas franchi la ligne. Pas fan de cette technologie, Daniel Riolo s’est lâché sur son blog, critiquant sévèrement cette assistante.

« La société GLT met des mecs dans un camion avec une technologie foireuse qui ne marche pas. Huit bugs en deux ans ! Huit ! C’est plus ou moins que les polémiques au sujet de buts bien ou mal validés par les arbitres. Les enjeux sont trop grands, vous comprenez ! Et bien non, on ne comprend pas. Le foot est une machine à oseille depuis des décennies. Les enjeux ont toujours été énormes. Qu’est ce qui a changé ? Allez, on attend la suite. La saison prochaine, on aura la vidéo, la vraie. En cinq mois d’expérience en Italie et en Allemagne, rien n’a changé, mais on y va, c’est le sens de l’histoire. Quelle foutaise » a lâché le polémiste de RMC. Si des polémiques commencent à naître de la goal-ligne technology, on imagine déjà les débats enflammés de la saison prochaine avec l’arbitrage vidéo…