L1 : Cris racistes contre Prince Gouano ? Dijon-Amiens stoppé quelques minutes

Dans : Ligue 1, ASC, Dijon.

Ayant, à priori, été la victime de cris racistes lors du match Dijon-Amiens, qui a débuté à 19h ce vendredi, Prince Gouano a signalé les faits à l'arbitre. Ce dernier a alors interrompu la rencontre, et après avoir dialogué au bord du terrain avec les deux entraîneurs, les joueurs et le délégué de la LFP, Karim Abed a décidé de faire reprendre ce match alors que l'on atteignait la 80e minute et que le score était de 0 à 0. Le speaker du stade dijonnais a prévenu les spectateurs que si ces faits supposés se répétaient alors la rencontre serait définitivement interrompue.