L1 : Cette nouveauté dans les tribunes, seul le PSG s’y oppose

Dans : Ligue 1, PSG.

Le Paris Saint-Germain presque seul au monde en Ligue 1, la tendance vaut également en dehors du rectangle vert.

Au moment de prendre des décisions importantes pour l’avenir du football français, le club de la capitale se démarque aussi. On pense évidemment à la réforme de la Ligue des Champions qui réserverait la compétition à l’élite, quitte à affecter les championnat nationaux. Sur ce sujet, la grande majorité des pensionnaires de Ligue 1 sont prêts à lutter contre ce changement prévu, mais pas le PSG.

Paris contre le reste de la L1

Et voici que le scénario se répète sur une autre question. D’après L’Equipe, la LFP a évoqué un plan d’action supporters mercredi. Parmi les objectifs, l’adoption d’une tarification unique dans tous les stades pour les tribunes visiteurs. Ainsi, un fan de l’équipe en déplacement paierait 10 € en Ligue 1, contre 5 € en Ligue 2. A noter que chaque club visiteur bénéficierait de 1000 places, sauf en cas d’accord entre les deux adversaires.

Tout le monde a accepté l’idée sauf… le champion de France. De son côté, le PSG aurait validé l’initiative si la LFP avait fixé le prix à 20€. Et pour cause, les abonnés parisiens payent déjà plus cher pour assister à une rencontre de championnat. Il n’empêche que la piste sera de nouveau traitée lors d’un prochain conseil d’administration de la LFP.