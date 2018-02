L1 : Ce joueur sous-coté qui épate Pierre Ménès en Ligue 1

Dans : Ligue 1, Dijon.

Samedi soir, l’OGC Nice est tombé sur la pelouse de Dijon. Un match qui a fait parler de lui en raison des plaintes de Jean-Pierre Rivère sur l’arbitrage, mais également pour les insultes racistes dont Mario Balotelli aurait été victime. Mais sur son blog, Pierre Ménès a préféré insister sur la performance XXL de Julio Tavares, auteur d’un doublé face aux Aiglons. Il faut dire que l’attaquant de 29 ans a déjà marqué 9 buts cette saison. Plus fort encore, il comptabilise 63 buts au DFCO depuis 2012. De quoi forcer le respect du journaliste de Canal Plus…

« Et puis comme souvent, on a vu un super match de foot à Dijon, qui a mené 1-0 face à Nice avant de se retrouver mené 2-1 puis de renverser la vapeur en fin de match pour l’emporter 3-2. Avec un joueur que je veux mettre en lumière parce qu’il est vraiment sous-coté et qu’on n’en parle jamais alors que c’est un super avant-centre de Ligue 1 : Julio Tavares. Quand je vois des clubs plus huppés que Dijon qui cherchent une recrue offensive, je suis assez étonné qu’ils n’aient pas pensé au Cap-Verdien » a expliqué Pierre Ménès sur son blog, impressionné par les performances de l’attaquant de 29 ans, qui a la particularité de n’avoir évolué que dans un seul club professionnel, Dijon.