L1 : Bordeaux-Guingamp reporté à une date indéterminée

Dans : Ligue 1, Bordeaux, EAG.

La rencontre de Ligue 1 entre Bordeaux et Guingamp, qui devait se jouer ce samedi 2 février à 20h, est reporté à une date ultérieure a annoncé la LFP. « Suite à l’arrêté de la Préfecture de Gironde interdisant la rencontre Girondins de Bordeaux / EA Guingamp, comptant pour la 23ème journée de Ligue 1 et initialement programmée le samedi 2 février à 20h00, le match est reporté en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », indique la Ligue de Football Professionnel.