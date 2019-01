Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Invité de l'émission CaVous sur France5, Bernard Tapie est monté dans les tours lorsque le thème de la réussite en France a été abordé à travers une question sur l'identité de celui qui pourrait être son successeur spirituel à l'Olympique de Marseille. Et l'ancien président du club phocéen d'évoquer de tirer des conclusions plus générales en se servant du football.

« Les Français vont comprendre avec ce que je vais expliquer quel est le danger réel. Avec Pierre Lescure (Ndlr : qui est chroniqueur lors de cette émission et a été au PSG), on a été ensemble dans le foot à un moment où les grandes équipes, le PSG, l’OM, c’était toute l’équipe de France répartie en trois équipes et les meilleurs du monde. Weah au PSG, Carlos Mozer chez moi. A la dernière Coupe du monde, les Français sont les meilleurs du monde. Toujours ! Il y a un Français qui joue en France. Ils tous à l’étranger ! Ça veut dire qu’on a toujours le même talent, on a toujours les mêmes fabuleux. On est un des peuples les plus créatifs, les plus intelligents. Mais les meilleurs se barrent, vous comprenez ça. A force de dire « gnagnagna...Ils nous font chier les moralistes, ils font partir ceux qui n’en peuvent plus de se faire insulter simplement parce qu’ils sont un peu meilleurs. Dans la médecine, les ingénieurs, dans tous les métiers. Et bien dans le football, maintenant, c’est ça. On a les restes. Moralité, même le Paris Saint-Germain n’a pas dépassé les quarts de finale. Tout cela ça me rend dingue », a lancé un Bernard Tapie qui n'a rien perdu de sa verve.