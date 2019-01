L1 : Balotelli marque, mais l'OM coule dans un bazar monstrueux

Dans : Ligue 1, OM, LOSC.

Orange Vélodrome.

OM - LOSC : 1-2.

Buts : Balotelli (90e+6) pour l'OM ; Pépé (45e+2 sp, 90e+4) pour le LOSC.

Expulsion : Thauvin (67e) pour l'OM.

Une VAR récalcitrante, une interruption d'une demi-heure à cause de ses supporters, un carton rouge pour Thauvin, et une défaite au final... L'Olympique de Marseille a vécu une terrible soirée contre le Lille OSC (1-2).

Sous les yeux de Frank McCourt, le club phocéen devait impérativement enchaîner, une semaine après son premier succès de l'année contre Caen, pour ne pas laisser filer un concurrent au podium. Durant la première demi-heure de jeu, l'OM allait dans le droit chemin. Sauf que l'arbitre refusait le but de Radonjic, avec l'aide de la VAR, pour un hors-jeu de position de Mitroglou devant Maignan (3e). Soumaoro était ensuite tout proche d'un contre-son-camp (32e), mais c'est Lille qui ouvrait la marque juste avant la mi-temps. Pépé transformait effectivement un penalty (0-1 à la 45e+2), accordé, par l'arbitrage vidéo, pour un tacle rugueux de Luiz Gustavo dans la surface sur Celik (44e).

Après la pause, Rolando sauvait les siens sur sa ligne (55e) avant que la rencontre ne soit interrompue à cause d'un jet de pétard durant 38 minutes (58e). À la reprise du jeu, Thauvin compliquait encore un peu plus la tâche des Olympiens en écopant d'un carton rouge pour une grosse faute par derrière sur Koné (67e). En fin de match, Marseille tentait le tout pour le tout avec l'entrant Balotelli (75e, 93e) ou Amavi (81e). Sauf que Pépé tuait tout suspense dans le temps additionnel sur un contre rondement mené et une passe d'Ikoné (0-2 à la 90e+4). Le premier but de Balotelli sous ses nouvelles couleurs ne changeait finalement donc rien (1-2 à la 90e+6).

À cause de cette deuxième défaite de la saison dans un Vélodrome frondeur en championnat (1-2), l'OM s'enfonce dans la crise... Septième de la L1, l'OM se situe désormais à 12 points du LOSC, avec un match en retard. Un véritable gouffre. Autant dire que la Ligue des Champions s'éloigne de plus en plus du côté de Marseille.