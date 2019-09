L1 : Balotelli fait rager l’OM et Nice en une phrase

Dans : Ligue 1, OM, OGCN, Serie A.

Suspendu 4 matchs par la LFP, Mario Balotelli était dans l’obligation d’attendre la cinquième journée de Série A pour faire ses grands débuts avec son nouveau club de Brescia. Et c’est un gros match qui attend l’ancien de Marseille avec la réception de la Juventus Turin mardi. Super Mario, qui a de grandes chances de débuter la rencontre, semble motivé comme jamais à l’aube de ce grand rendez-vous. Dans les colonnes du média DAZN, il a notamment indiqué qu’il avait plus travaillé en 2 mois cet été afin de se préparer que durant le reste de sa carrière…

« Je pense que j'ai plus bossé durant ce mois et demi que durant les dix dernières années de ma carrière. Je m'approche d'un poids de forme que j'ai rarement eu. La dernière fois, c'était à Manchester City, quand j'avais 20 ans. Ça ne m'intéresse pas de jouer contre Cristiano. C'est un grand joueur, le meilleur au monde avec Messi, mais ça ne m'excite pas, ce sera un match comme les autres » a indiqué celui qui a brillé avec beaucoup trop d’intermittences et d’irrégularités du côté de Nice puis de Marseille en Ligue 1 ces dernières années.