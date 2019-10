L1 : ASSE-OL, il crie à l'arnaque à 1,1 milliard d'euros !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Dimanche soir, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais s’est terminé de manière spectaculaire, les Verts ayant réussi à rafler la mise grâce à un but signé Robert Beric. Bien évidemment, sur le plan sportif ce résultat a des retombées importantes pour les Verts, mais également pour l’OL où le départ de Sylvinho n’est plus un sujet tabou. Cependant, pour les observateurs neutres, ce grand classique de la Ligue 1 qu’est le match ASSE-OL n’a pas été très passionnant, notamment la première période, totalement insipide ou presque. Alors ce lundi des critiques tombent sur la qualité de cette affiche et son apport à l’intérêt de notre Championnat.

Pour Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football à RTL, on peut tout de même se demander à quoi jouent les clubs de Ligue 1. « Combien de temps encore la L1 pourra-t-elle offrir un si médiocre niveau de jeu lors d’une telle affiche ? Devant #ASSEOL difficile de croire qu’un diffuseur offre 1,1 milliard d’euros par an. Il y a urgence à mener une réflexion globale sur le jeu au regard de la concurrence », constate le journaliste, qui pense que le spectacle proposé par les équipes de Ligue 1 n’est pas à la hauteur des attentes des téléspectateurs et des diffuseurs.