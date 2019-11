L1 : 2-0, Bordeaux bat Nantes mais perd deux joueurs !

Dans : Ligue 1.

Matmut Atlantique

Bordeaux - Nantes : 2-0

Buts : Kamano (37e) et Hwang (57e) pour Bordeaux

Dans un derby attendu et qui concernait le haut du classement, Bordeaux est venu à bout de Nantes (2-0). Mais l'après-midi n'est pas parfaite pour les Girondins, qui ont perdu Pablo et Mexer sur blessure.

La rencontre démarrait avec un rythme intéressant et ce sont les Bordelais qui se montraient dangereux les premiers. Profitant d’une maladresse nantaise, De Préville était proche d’ouvrir le score mais Lafont était vigilant près de son poteau pour éviter l’ouverture du score des locaux (4e). En place tactiquement et à l’aise techniquement sur certaines phases de jeu, Nantes était loin d’être ridicule et Pallois avait une occasion en or qu’il vendangeait en propulsant au-dessus sa reprise de volée (10e). Après une période plus calme, durant laquelle Nantes avait pris le contrôle des opérations, Bordeaux parvenait à ouvrir le score grâce à un Kamano, lequel profitait d’une passe magnifique de Hwang (37e, 1-0).

A la pause, les hommes de Paulo Sousa étaient devants. Et rapidement, ils parvenaient à enfoncer le clou. Bien lancé à vingt-cinq mètres du but adverse, Hwang (encore lui) faisait admirer sa qualité de frappe avec un enroulé magnifique qui trompait Alban Lafont (57e, 2-0). Le break était fait et Nantes ne s’en remettait pas. Malgré une timide réaction, les hommes de Christian Gourcuff ne se montraient pas assez dangereux et précis pour revenir au score. La soirée aurait pu être parfaite pour Bordeaux mais ce soir, Paulo Sousa aura certainement des maux de tête. Car à l’occasion de ce match, il a perdu deux de ses trois défenseurs centraux sur blessure musculaire : Pablo et Mexer.