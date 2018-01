L’OM se venge à Rennes et recolle au podium

Dans : Ligue 1, Rennes, OM.

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est facilement imposé sur le terrain du Stade Rennais (0-3) ce samedi. Au classement, le club phocéen met la pression sur ses concurrents dans la course au podium.

Battu par le Stade Rennais à deux reprises cette saison, en championnat (1-3, 5e journée) et en Coupe de la Ligue (2-2, 4 t.a.b. 3) en décembre, l’Olympique de Marseille a pris une belle revanche au Roazhon Park (0-3). Cette fois, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes tant les Olympiens ont dominé la première période. Sauvé par un énorme arrêt de Mandanda à bout portant devant Hunou, l’OM pensait ouvrir le score après un penalty logiquement obtenu par Thauvin. Ça fera plaisir au président Eyraud… Même si le gardien Koubek sortait la tentative du milieu offensif !

Pas de quoi affecter la domination marseillaise. Au contraire, Germain trouvait la faille en demi-volée (0-1, 35e), alors que les Rennais étaient fous de rage en pensant avoir vu une main imaginaire du passeur décisif Thauvin. A peine le temps de se calmer, et les locaux craquaient à nouveau sur une superbe action conclue par Sanson (0-2, 45e), plein de sang-froid après le centre de Germain. A la pause, l’OM avait déjà fait le plus dur.

L’inspiration de Thauvin !

Car la timide réaction rennaise ne donnait pas grand-chose en deuxième période, si l’on excepte une frappe écrasée d’Hunou. Dans la gestion, l’OM se procurait quand même des occasions, avec notamment l’entrant Njie qui ratait presque l’immanquable sur son premier ballon, avant de voir Thauvin tuer le suspense de la tête (0-3, 82e). A noter que le score aurait pu être plus lourd si l’ancien Bastiais n’avait pas trouvé la barre sur son lob du milieu de terrain ! En tout cas, l’OM s’offre un beau succès et revient provisoirement à hauteur de Monaco et Lyon.