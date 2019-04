L’OM relance la machine et fait flipper l’OL

Dans : Ligue 1, OM, Nîmes.

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat le Nîmes Olympique 2-1

Buts pour l'OM : Germain (72e), Luiz Gustavo (73e)

But pour Nîmes : Savanier (82e, sp)

Longtemps accroché par Nîmes, l’Olympique de Marseille a fini par s’imposer (2-1) ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Après trois matchs sans victoire, ce succès permet au club phocéen de se relancer dans la course au podium.

Cette fois, l’Olympique de Marseille ne rate pas la bonne opération. Probablement motivés par la défaite du concurrent lyonnais à Nantes (2-1), les hommes de Rudi Garcia n’ont pas impressionné, mais ont tout de même assuré l’essentiel en dominant le Nîmes Olympique. Une victoire qui mettait du temps à se dessiner, la faute à une entame très prudente de la part des Marseillais. Sans vraiment briller dans le jeu, l’OM parvenait à se procurer des occasions, notamment par l’intermédiaire de Thauvin contré au dernier moment, ou grâce au percutant Radonjic.

Aligné pour la première fois, le duo Payet-Balotelli ne marquait pas de point. Contrairement à Luiz Gustavo, de retour dans le onze, et dont la frappe déviée heurtait le poteau avant la pause ! Pas de chance pour Marseille, qui perdait l’Italien sur blessure, et qui pensait ouvrir le score à deux reprises. Mais à chaque fois, la VAR refusait les réalisations de Radonjic (50e) et de Thauvin (62e), sanctionné pour quelques centimètres…

Grosse frayeur pour Marseille !

Ça sentait le jour sans pour l’OM, finalement récompensé sur le coup de tête de Germain (1-0, 72e) après un bon corner de Payet. A peine le temps de s’en remettre pour les Crocos, assommés dans la foulée par la frappe contrée de Luiz Gustavo (2-0, 73e) ! De quoi réveiller un Vélodrome en petite forme. Mais face à Angers (2-2) il y a deux semaines, on a vu qu’un 2-0 ne suffisait pas forcément.

Confirmation face à Nîmes qui réduisait l’écart sur un penalty de Savanier (2-1, 82e), provoqué par une main de Kamara. Avant l’énorme frayeur causée par l’arbitre qui accordait un nouveau penalty aux Nîmois pour une main volontaire de Bouna Sarr, à qui l’homme en noir offrait finalement une faute litigieuse avec la vidéo. L’OM a eu chaud, mais réalise une bonne affaire en revenant provisoirement à 5 points de l’Olympique Lyonnais, troisième.