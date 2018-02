L’OM cartonne Metz, et même Mitroglou s’y met

Dans : Ligue 1, OM, Metz.

Démonstration de force offensive de la part de Marseille face à Metz, avec un succès 6-3 qui permet à l’OM de prendre la deuxième place.

Dans un Vélodrome privé de ses supporters les plus fervents en raison de mesures disciplinaires, l’OM réalisait néanmoins l’un de ses meilleurs débuts de match de la saison. Un Sanson déchainé était à la finition pour l’ouverture du score (1-0, 6e), puis à la passe pour le deuxième but signé Thauvin (2-0, 9e). Le plus dur était déjà fait, et si Mandanda montrait son talent sur plusieurs opportunités, le score gonflait progressivement grâce à un Payet inspiré à la passe, et un Thauvin intraitable. 3-0, 4-0, 5-0, cela tournait à la démonstration, et même Mitroglou, entré en jeu, trouvait le chemin des filets sur une véritable offrande de Payet.

Toutefois, la défense olympienne baissait de garde en fin de match, permettant à Metz de limiter la casse au niveau du score, avec notamment un doublé du remuant Mollet. Le score était finalement de 6-3, avec la deuxième place en ligne de mire pour l’OM, qui pourra tranquillement suivre le match entre Monaco et Lyon ce dimanche soir.