L'OL se frotte les mains, l'ASSE et Lille retombent de haut

Dans : Ligue 1, OL, ASSE, LOSC.

Au lendemain de la victoire de l'OM et du nul de Monaco, l'Olympique Lyonnais s'est installé seul à la deuxième place du classement de Ligue 1 grâce à sa probante victoire ce mercredi soir à Guingamp (0-2). Un résultat et surtout une manière qui remettent l'OL dans le bon sens après le nul contre le SCO.

De son côté, Nantes a raté une occasion de se rapprocher de Monaco. Les joueurs de Ranieri ont mené jusqu'à l'ultime seconde, mais un penalty de Gradal a permis au TFC d'égaliser et de sauver l'essentiel (1-1).

Si l'ASSE et Lille avaient retrouvé le sourire le week-end dernier, on fait de nouveau grise mine chez ces deux clubs ce mercredi soir. En déplacement chez la lanterne rouge, les Verts ont été corrigés (3-0) et l'addition aurait été plus lourde sans un Moulin inspiré. Du côté du LOSC, là encore la chute fait mal. Les joueurs de Galtier menaient 1-0 à cinq minutes de la fin, mais Lille craquait et finissait par s'écrouler (1-2).

Dans le bas du classement, Angers a confirmé son regain de forme en dominant l'ESTAC (3-1), le SCO s'éloignant de la zone rouge, tout comme Amiens qui a arraché un point contre Montpellier.