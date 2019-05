L'OL en C1, l'ASSE en C3, Monaco presque sauvé !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Le haut du tableau de Ligue 1 a rendu son verdict ce samedi soir à l'occasion d'une 37e journée de Championnat riche en buts (34). En effet, si le Paris SG a rapproché un peu plus Dijon de la L2 (4-0), et que Lille a fêté avec ses supporters la place de dauphin du PSG en giflant Angers (5-0), on connaît désormais les deux autres formations à obtenir un ticket européen.

En effet, après avoir souffert en première période, l'Olympique Lyonnais a balayé une formation caennaise prise de vitesse et qui n'a pas tenu la distance (4-0). Cette victoire assure à l'OL de finir troisième de Ligue 1 et de postuler à une place en Ligue des champions peut-être directement si Chelsea bat Arsenal en finale de C3.

De son côté, l'AS Saint-Etienne est venue à bout de Nice (2-0) et retrouvera l'Europa League la saison prochaine pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois, lesquels ont enflammé Geoffroy-Guichard.

Dans le bas du classement, l'AS Monaco a probablement assuré son maintien en venant à bout d'Amiens (2-0), le club de la Principauté compte désormais trois points d'avance sur Caen, barragiste, avec une différence de buts très favorable (-17 contre -24). De son côté, l'ASC va devoir se sauver à l'occasion de la réception d'une formation de Guingamp déjà reléguée, mais qui a pris un point contre Nîmes

Enfin dans des rencontres qui comptaient pour du beurre, l'Olympique de Marseille s'est nettement imposé à Toulouse (5-2), avec un doublé de Thauvin, tandis que Montpellier et Nantes se sont quittés sur un score de parité (1-1). De son côté, Rennes a gagné à Strasbourg (0-2), tandis que Bordeaux tombait un peu plus bas en étant encore une fois battu, cette fois par Reims (0-1).