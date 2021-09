L'aveu de Sampaoli, le football est en danger

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Au coeur des polémiques sur les supporters des clubs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli veut que les choses se calment pour que le football redevienne comme avant avec son public.

Le championnat de France n’a pas le droit au bonheur. Après avoir eu le public sans le spectacle, la L1 a maintenant le jeu avec des supporters pas à la hauteur… En effet, depuis le début de la saison, les incidents se multiplient dans les tribunes de L1. Après une première secousse lors de MHSC-OM, le match Nice-Marseille a été arrêté pour un envahissement de terrain en août dernier. Puis le derby du Nord entre Lens et Lille a été retardé à cause de violences entre supporters. Et les rencontres PSG-OL et Angers-OM ont également connu des soucis avec les ultras… À force de tirer sur la corde, les supporters vont donc provoquer un crash. D’après Jorge Sampaoli, la fin du football serait même proche à cause des fauteurs de troubles...

« Si ça continue, on se dirigera vers la fin du football »

« Ce serait douloureux de ne plus avoir de supporters dans les stades. C'est un pas en arrière. Ce serait un retour à ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Revenir au stade pour commettre ce genre d'actes me semble étrange. Une analyse sociale permettrait d'en savoir plus sur ces comportements. Cela ne va pas aider les voyages des supporters. Ils ont besoin d'avoir leur mot à dire. Et nous devons protéger les joueurs. J'ai vu qu'en France, les gens discutent de tout. Et si ça continue, on se dirigera vers la fin du football. Chacun doit rester à sa place, il ne faut pas se réduire à qui que ce soit. Jouer sans supporter n'est pas bon, c'est une perte de soutien. Toutes les décisions des gens qui vont contre l'OM veulent dire qu'ils sont plus importants que l'institution. On ne peut pas prendre de décision en pensant qu'on est plus haut », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, qui sait que ses supporters sont pour l’instant toujours privés de déplacements, et notamment face au LOSC le 3 octobre prochain. Des sanctions qui n’aident pas le club, ni la L1...