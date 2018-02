L'ASSE et Bordeaux sont de retour !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, ASSE.

Bordeaux et l'AS Saint-Etienne sont les grands vainqueurs de cette soirée à quatre matches de Ligue 1. En effet, en s'imposant 2 à 0 à Strasbourg, les Girondins enchainent une troisième victoire consécutive à l'extérieur et remontent à la 8e place du classement.

L'autre formation à reprendre des couleurs, c'est évidemment l'ASSE. En déplacement à Amiens, les Verts ont largement dominé la rencontre et se sont imposés logiquement 2 à 0 avec notamment un but de Debuchy. Remontée à la 11e place, l'AS Saint-Etienne respire clairement mieux et le maintien n'est désormais plus l'objectif principal sur ce que l'on a vu ce samedi.

Du côté du TFC cela va franchement mieux aussi. En déplacement à Nice, où il n'est jamais facile de gagner, les Toulousains ont décroché trois points grâce à une superbe réalisation de Gradel (0-1).

Enfin, malgré l'ouverture du score, et une belle organisation, le SCO s'est incliné à Montpellier (1-2), le MHSC continuant sa belle série et accédant à la 6e place du classement.