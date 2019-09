Homophobie : Pierre Ménès et Daniel Riolo ne font pas ami-ami

Dans : Ligue 1.

Noël Le Graët a vivement reproché à certains ministres de se faire mousser dans les médias sur le sujet de l'homophobie. Le président de la Fédération Française de Football ne conteste pas que ce sujet soit sensible compte tenu des nombreuses agressions commises depuis des mois, mais Noël Le Graët estime, et c'est compréhensible, que les supporters se retrouvent stigmatisés systématiquement histoire de permettre à ceux qui nous gouvernent de donner des grandes leçons à coups de sanctions contre les clubs de L1 et L2. Réagissant à cette intervention du patron de la FFF, Pierre Ménès a applaudi. « Enfin quelqu’un qui se mouille et qui dit la vérité », a réagi le consultant de Canal+. Pour Daniel Riolo, cette réaction de Pierre Ménès est incompréhensible.

« Non il ne se mouille pas. Il dégouline de démagogie visant sa famille du foot, ceux qui le font croûter !Avec comme seule pseudo solution : « c’est pas la bonne méthode, le dialogue bla-bla-bla ».et il laisse la LFP se débattre dans ce merdier insoluble ! Quel courage franchement », a riposté celui qui il y a quelques mois avait été mis à l'écart de l'antenne de RMC pour une semaine après des propos très peu courtois à l'encontre d'une femme. Comme quoi....