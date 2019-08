Homophobie ou pas, la LFP voit trouble avec ses sanctions !

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Ce mercredi soir, et après une réunion visiblement très longue, la commission de discipline a dévoilé les premières sanctions après les interruptions de plusieurs matches de Ligue 1 et de Ligue à la fois pour des chants qualifiés d'homophobes qui visaient tous la Ligue de Football Professionnel. Et visiblement il y a comme un malaise chez le gendarme du foot, puisque les sanctions tombent pour des chants à caractère discriminatoire et des rappels à l'ordre pour des propos insultants.

Décisions de la Commission de Discipline de la LFP

Chants à caractère discriminatoire

DOMINO’S LIGUE 2

1ère journée : AC Ajaccio – Havre AC du 26 juillet 2019

Comportement des supporters du AC Ajaccio : chants à caractère discriminatoire

Fermeture de la tribune Faedda pour un match ferme.



1ère journée : AS Nancy Lorraine – US Orléans du 26 juillet 2019

3ème journée : AS Nancy Lorraine – FC Lorient du 9 août 2019

4ème journée : AS Nancy Lorraine – Le Mans FC du 16 août 2019

Comportement des supporters de l’AS Nancy Lorraine : chants à caractère discriminatoire

Fermeture de la tribune Piantoni pour un match ferme.



Propos insultants

LIGUE 1 CONFORAMA

1ère journée : Olympique de Marseille – Stade de Reims du 10 août 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour l’Olympique de Marseille.

1ère journée : Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC du 10 août 2019

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Montpellier Hérault SC.

2ème journée : FC Girondins de Bordeaux – Montpellier Hérault SC du 17 août 2019

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Girondins de Bordeaux.

2ème journée : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain du 18 août 2019

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Stade Rennais FC.

2ème journée : Amiens SC – LOSC Lille du 17 août 2019

Comportement des supporters du LOSC Lille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le LOSC Lille.

2ème journée : Nîmes Olympique – OGC Nice du 17 août 2019

Comportement des supporters du Nîmes Olympique : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Nîmes Olympique.

2ème journée : FC Nantes – Olympique de Marseille du 17 août 2019

Comportement des supporters du FC Nantes : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Nantes.

2ème journée : FC Nantes – Olympique de Marseille du 17 août 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour l’Olympique de Marseille.

2ème journée : Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace du 18 août 2019

Comportement des supporters du Stade de Reims : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Stade de Reims.

2ème journée : Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace du 18 août 2019

Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le RC Strasbourg Alsace.

DOMINO’S LIGUE 2

2ème journée : Grenoble Foot 38 – AC Ajaccio du 2 août 2019

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Grenoble Foot 38.

3ème journée : Le Mans FC – Valenciennes FC du 9 août 2019

Comportement des supporters du Mans FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour Le Mans FC.

3ème journée : FC Chambly Oise – Grenoble Foot 38 du 9 août 2019

Comportement des supporters du FC Chambly Oise : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Chambly Oise.

COUPE DE LA LIGUE BKT

1er tour : Paris FC – FC Sochaux Montbéliard du 13 août 2019

Comportement des supporters du Paris FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Paris FC.