France : PSG, OM, OL, Juve, Strasbourg... Des surprises chez les vendeurs de maillots

Une étude sur les ventes de maillots en France prouve l'hégémonie du Paris Saint-Germain, tout en délivrant un Top 10 plutôt étonnant.

En France, le sujet de la vente de maillots est un peu tabou. Peu de marques diffusent leurs ventes. Mais Foot.fr a tenté de faire tomber le masque en divulguant ses chiffres pour le deuxième semestre de l'année 2018. Cela n'étonnera personne, mais le PSG figure bien en tête des clubs ayant fait vendre le plus de maillots sur cette boutique en ligne française. Fort sur tous les plans et dominateur en Ligue 1, le club de la capitale profite aussi pleinement de ses deux locomotives, Neymar et Mbappé. Après Paris, l'OM a clairement retrouvé de l'allant en 2018, grâce à un joli parcours européen la saison dernière, mais aussi grâce à l'arrivée de Puma en tant qu'équipementier. Malgré une fin d'année compliquée, le club phocéen a donc bénéficié d'un nouvel engouement, tout comme la Juventus. Profitant de l'effet Cristiano Ronaldo, le club de Turin complète le podium devant le Liverpool de Mohamed Salah, dernier finaliste de la Ligue des Champions.

Valeur sûre du championnat de France, l'Olympique Lyonnais s'installe dans le Top 5, avec une nouvelle exposition en C1 et un exploit contre Man City pour doper ses ventes. Le Barça suit, malgré sa légère baisse par rapport à 2017, due à un manque de clinquant. Septième de ce classement, l'Atlético Madrid profite à fond du statut de ses champions du monde (Griezmann, Lucas, Lemar). Fort d'une grosse communauté portugaise en France, Benfica devance finalement le Real Madrid, en perte de vitesse depuis les départs de CR7 et de Zidane, et... Strasbourg. Apprécié à travers le pays, et considérablement soutenu par le public de l'Est, le Racing clôt donc ce Top 10, en devançant notamment des clubs tout-puissant comme Man United ou d'autres formations de L1 comme Monaco ou l'ASSE. Étonnant, non ?