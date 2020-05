Foot : Les Français sont en manque, le sondage sans appel

Dans : Ligue 1.

A la tribune de l’Assemblée Nationale mardi après-midi, Edouard Philippe a officiellement sifflé la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Un énorme coup dur pour les présidents des clubs français, lesquels doivent désormais faire face à de sérieux problèmes financiers. Mais le coup est également rude pour les fans de football, totalement sevrés de leur passion depuis plusieurs semaines maintenant. Bien évidemment, les supporters des clubs français pourront se consoler avec la possible reprise de la Bundesliga, en attendant peut-être les come-backs de la Premier League, de la Liga et de la Série A. Des championnats qui cartonneront à coup sûr en France au vu du manque ressenti par les fans de foot dans l’Hexagone, comme le prouve un récent sondage de RTL avec Odoxa et Groupama.

Ce sondage dévoile notamment que 82 % des fans de ballon rond se disent « en manque » de Ligue 1 et plus globalement de football. De plus, 61 % des amateurs de sport et de football sondés se disent déçus par la décision du gouvernement d’Edouard Philippe de stopper officiellement les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Enfin, 54 % des personnes interrogés indiquent qu’ils auraient préféré, par défaut certes, une fin de saison à huis clos qu’une interruption définitive comme cela a finalement été décidé. Comme cela est redouté par les présidents des clubs français et récemment encore par Didier Quillot, ce sont donc les championnats qui vont reprendre malgré la pandémie de Covid-19 qui vont sortir gagnants de cette crise financièrement. Car sans aucun doute, tous les fans de foot à travers le monde et la France n’y échappera pas, vont se ruer sur les chaines de télévisions qui diffuseront les rares championnats à reprendre.